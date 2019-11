Problemi fisici per il portiere Luca Bisogno. Il 19enne estremo difensore è alle prese con una tendinite a una spalla che da ieri lo costringe a lavorare a scartamento ridotto. Marzupio e Goh proseguono con le terapie per recuperare dai rispettivi infortuni, mentre Stranges ha marcato visita causa febbre. Le buone nuove riguardano invece Marzorati e Sandomenico, a lavoro col gruppo e dunque pienamente recuperati.



Festa grande, intanto, per il capitano Claudio De Rosa che contro la Viterbese ha collezionato la presenza numero 217 con la maglia della Cavese. Una torta condivisa con compagni e staff, per festeggiare il record assoluto di presenza con la casacca biancoblu. Un orgoglio ulteriore per un cavese purosangue come lui.



Domenica, prima del fischio d'inizio del match col Monopoli, De Rosa riceverà una targa per l'importante traguardo che sarà sicuramente migliorato da qui a fine stagione: a premiarlo saranno Luciano Carafa e Sergio Mari, atleti che seguono proprio De Rosa nella speciale classifica dei più "presenti" con la maglia degli aquilotti.