La Cavese continua a tesserare volti nuovi. L'opera di completo rifacimento della rosa prevede per oggi gli innesti del terzino Antonio Natalucci e dell'attaccante Federico Gerardi.

Il difensore classe 2000 arriva in prestito dalla Triestina, dopo aver indossato la maglia del Novara nella prima parte della stagione. Cresciuto nei vivai di Lazio e Frosinone, Natalucci vanta anche un'esperienza con la Nazionale della Repubblica Dominicana, avendo doppia cittadinanza. In carriera anche una parentesi in Serie con la maglia del Nardò.

Dal Gubbio arriva invece il centravanti Federico Gerardi, classe 1987. Ennesimo acquisto in prima linea per la Cavese, con il possente ariete 33enne con una lunghissima carriera tra Serie B e Serie C. Cresciuto nelle giovanili dell'Udinese - con cui ha fatto anche l'esordio in Serie A -, il nuovo attaccante biancoblu vanta 235 presenze in Serie B tra campionato e Coppa Italia: Salernitana, Cittadella, Ancona, Portogruaro, Grosseto, Ascoli, Reggina e Como le formazioni in cui ha militato in cadetteria.

In Serie C, invece, Gerardi ha indossato le casacche di Pistoiese, Monza, Sangiovannese e, nelle ultime annate, quelle di Feralpi Salò, Pordenone, Monopoli, Rimini e appunto Gubbio, prima di approdare alla corte di Sasà Campilongo.

