Figurava tra gli atleti in prova nella lista dei convocati per il ritiro di Nusco, ma gli è bastato poco per convincere Giacomo Modica. Paolo Cannistrà è ufficialmente un nuovo calciatore della Cavese.



L'atleta classe 2000 proviene dalla Spal. Con la maglia degli estensi ha disputato il campionato Primavera 2 nella scorsa stagione, con 11 presenze e 3 gol al suo attivo. Difensore centrale di ruolo, può adattarsi a coprire anche il ruolo di esterno basso o di mediano davanti alla difesa.



La Cavese ha ottenuto in prestito dalla Spal il giovane calciatore, che in passato aveva anche avuto esperienze col settore giovanile del Catanzaro.