Volto nuovo per l'attacco della Cavese. Il club metelliano ha ufficializzato il tesseramento di Christian Cesaretti, classe 1987, proveniente dal Gubbio. Il nuovo attaccante biancoblu porta in dote 4 gol realizzati nella prima parte di stagione con la formazione eugubina. Torna in Campania dopo l'importante esperienza con la Paganese dal 2017 al 2019, condita da 19 reti nel campionato di Serie C.



L'elenco delle cessioni potrebbe a breve comprendere anche quella di Vincenzo Polito. L'esterno difensivo classe 1999 è richiesto dall'Avellino e potrebbe presto trasferirsi alla corte di Eziolino Capuano per la seconda parte della stagione.



Intanto, La Lega ha comunicato la variazione di orario del recupero di campionato con il Picerno: la gara si disputerà mercoledì 22 gennaio prossimo, con fischio d’inizio fissato alle 14.30.

