Va subito in gol con la nuova maglia Christian Cesaretti. Il nuovo attaccante della Cavese ha infatti firmato il tabellino dei marcatori nel test-match odierno degli aquilotti contro la formazione Berretti. Punteggio finale di 9-3 per la prima squadra, con tripletta personale per Germinale e Russotto.



A segno anche Valentino Cernaz, attaccante esterno classe 1998 proveniente dal Pescara. A ore dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'accordo col club di patron Massimiliano Santoriello.



Per due attaccanti in entrata, ce n'è uno in uscita dalla Cavese. Il centravanti Badr El Ouazni lascerà gli aquilotti per accasarsi in Serie D. L'atleta ex Juve Stabia ed Ercolanese ha accettato le avances del Foggia, società che punta a recuperare il terreno perduto in classifica nel girone H di Serie D, tentando la scalata diretta ai professionisti.

