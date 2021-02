L'opera di sfoltimento della rosa in casa Cavese si è conclusa con ben quattro cessioni. La società ha ufficializzato innanzitutto la cessione a titolo definitivo dell'attaccante De Paoli al Monopoli: il classe '99, giunto in estate dal Rieti, ha chiuso la sua esperienza a Cava de' Tirreni con 12 presenze e un gol, realizzato nella sfortunata gara interna col Bari.

Risoluzione consensuale del contratto invece per l'altro attaccante Enrico Oviszach, prelevato la scorsa estate dal settore giovanile dell'Udinese. Terminano anticipatamente, infine, i prestiti dei centrocampisti Onisa ('00, rientro al Torino) e Zedadka ('00, rientro al Napoli). In precedenza, il giovane Gancitano era stato ceduto in Serie D al Rotonda.

L'ultima operazione in entrata riguarda il giovane difensore centrale Alberto Senese (nella foto), classe 2000, proveniente dal Legnago Salus. L'atleta è di proprietà del Napoli, col cui settore giovanile ha collezionato 113 presenze nelle varie categorie, condite da 13 "gettoni" in Youth League.

