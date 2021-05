Cavese, cinque assenti per Maiuri: domani l'ultimo atto del campionato

Cavese alle prese domani sera con l'ultimo atto del campionato. Al Simonetta Lamberti arriva un Avellino chiamato a vincere e sperare in un passo falso del Catanzaro per strappare il secondo posto finale ai calabresi. Per i biancoblu di Maiuri, invece, la sola esigenza di chiudere in maniera onorevole un torneo disastroso, costellato di scelte incomprensibili e rivelatesi puntualmente sbagliate.

Ultimi 90 minuti in Serie C per i metelliani, che contro l'Avellino saranno pure in formazione rimaneggiata viste le cinque assenze con cui fare i conti. Squalificato Bubas (nella foto), Maiuri dovrà infatti rinunciare agli indisponibili Kucich, Semeraro, Matera e Montaperto. Il tecnico opterà per qualche variante rispetto alla formazione vista nel recupero con la Turris, a partire dagli avvicendamenti obbligati in mediana (Cuccurullo per Matera) e attacco (Gatto per Bubas). Qui di seguito l'elenco completo dei 22 convocati.

PORTIERI: D’Andrea, Paduano, Russo

DIFENSORI: De Franco, De Vito, Gega, Lancini, Matino, Marzupio, Nunziante, Ricchi, Senese

CENTROCAMPISTI: Cuccurullo, De Marco, Favasuli, Pompetti, Scoppa

ATTACCANTI: Calderini, De Rosa, Gatto, Gerardi, Senesi