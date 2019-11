La disponibilità dell'intera rosa sembra essere divenutata un'utopia per la Cavese. Anche per la gara contro il Bisceglie, infatti, mister Sasà Campilongo è costretto a fare la conta degli indisponibili, tutti bloccati da problemi fisici.



Gli ultimi in ordine di tempo a finire in bacino di carenaggio sono stati Bulevardi, vittima di una lombalgia e Galfano che, dopo aver realizzato 3 gol nel test infrasettimanale contro la formazione Berretti, è stato fermato da una distorsione a una caviglia. I due si aggiungono ai vari Lulli, Goh, Stranges e Marzupio, tutti costretti ad assistere dalla tribuna al match col Bisceglie.



Convocato il portiere Bisogno, che però in settimana ha lavorato su un programma specializzato e che, dunque, potrebbe cedere ancora il posto da titolare a Kucich. Al rientro invece il difensore centrale Matino dopo aver scontato la squalifica. Qui di seguito la lista completa dei convocati.



Portieri: 1 Kucich, 12 Bisogno, 31 Nunziata

Difensori: 2 Polito, 3 D’Ignazio, 19 Petrosino, 20 Rocchi, 24 Marzorati, 25 Spaltro, 26 Matino, 28 Nunziante

Centrocampisti: 4 Castagna, 8 Favasuli, 11 Sainz-Maza, 21 Matera, 27 Guadagno, 35 De Luca

Attaccanti: 7 Di Roberto, 9 El Ouazni, 10 De Rosa, 14 Addessi, 18 Germinale, 30 Russotto, 34 Sandomenico

