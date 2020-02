L'input dell'Osservatorio del Viminale è stato accolto. La gara Cavese-Catania sarà vietata ai sostenitori etnei. Il match è stato considerato tra quelli ad alti profili di rischio, inducendo il Comitato di Analisi sulle Manifestazioni Sportive ad applicare restrizioni in vista dell'appuntamento di domenica sera.



La prevendita è dunque chiusa ai residenti in provincia di Catania, con lo stadio Menti completamente occupato dai sostenitori degli aquilotti. Sfida importante per i ragazzi di mister Campilongo, uno scontro diretto in chiave playoff che potrebbe rilanciare ulteriormente le ambizioni di classifica di Favasuli e compagni.



In gruppo restano da verificare le condizioni di Addessi e Rocchi, già da tempo alle prese con problemi fisici di diversa natura. Gli etnei dovranno invece fare a meno degli squalificati Rizzo e Di Molfetta.