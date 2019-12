Feste anticipate per la Cavese. Lo sciopero indetto dalla Lega di Serie C - relativo alle questione defiscalizzazione sottoposta al Governo - concede un giorno di riposo in più agli aquilotti. Domani avrebbe dovuto disputarsi la gara con il Picerno, slittata però proprio per la protesta della terza lega calcistica nazionale.



Il recupero è stato fissato mercoledì 22 gennaio prossimo, con inizio alle 20.45, allo stadio Viviani di Potenza. Il prossimo impegno ufficiale è invece fissato per il prossimo 11 gennaio, quando gli aquilotti riceveranno al Menti di Castellammare di Stabia la capolista Reggina.



Intanto, la squadra ha sostenuto questa mattina al Desiderio di Pregiato l'ultima seduta di allenamento, prima del “rompete le righe” natalizio. La squadra si ritroverà sabato 28 dicembre prossimo per una doppia seduta di lavoro, con mattina a Pregiato e pomeriggio al Simonetta Lamberti. Stesso programma anche per domenica 29 e lunedì 30 dicembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA