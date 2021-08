Cavese, colpaccio a centrocampo: accordo biennale per D'Angelo

Ennesimo colpaccio di mercato per la Cavese, che alza ancora l'asticella in linea mediana. Dopo Giuseppe Maiorano e Giuseppe Palma, mister Pino Ferazzoli avrà a disposizione anche l'esperto Angelo D'Angelo. Classe 1985, vanta oltre 160 presenze in Serie B ed è stato un'autentica bandiera dell'Avellino, protagonista della cavalcata dalla Serie D alla cadetteria.

Vero e proprio jolly di mediana, D'Angelo torna in Serie D dopo 11 anni. Tra i professionisti, oltre alla maglia biancoverde, ha indossato anche quelle di Spal, Casertana e Sambenedettese. Il talentuoso centrocampista salernitano ha firmato con la Cavese un accordo fino al 2023.

Intanto, nelle prossime ore il club metelliano formalizzerà il tesseramento di Panos Katseris, attaccante esterno classe 2001 che nella scorsa stagione, con la casacca della Nocerina, s'è fatto apprezzare per le sue ottime doti tecniche e atletiche.