Un solo tesserato della Cavese è risultato positivo al Covid-19, pur essendo asintomatico. Tutti gli altri tesserati tra dirigenti, staff e calciatori sono risultati negativi. Questa mattina sono stati tutti sottoposti a tampone, secondo quanto predisposto dal protocollo sanitario della Federcalcio.



Fortunatamente, dunque, c'è un solo caso di positività e il tesserato coinvolto è stato già posto in isolamento, secondo le disposizioni ministeriali. La Cavese ha avviato già contatti con l'Asl, per comprendere eventuali disposizioni per il ritiro pre-campionato.



La squadra avrebbe dovuto essere già da ieri a Nusco, ma l'esigenza di avviare i test ha imposto alla società di rinviare la partenza per la località irpina. © RIPRODUZIONE RISERVATA