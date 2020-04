Poco più di 10 giorni per superare quota 15mila euro. Un grande traguardo quello raggiunto dai supporters della Cavese, per dare un corposo aiuto all'ospedale Santa Maria dell'Olmo di Cava de' Tirreni. Sul sito GoFundMe.com nei giorni scorsi era stata avviata una raccolta di fondi per il nosocomio cittadino.



Gli organizzatori, che hanno messo a disposizione tutta la documentazione relativa alle donazioni e all'impiego dei fondi, hanno resto noto che ci sarà contatto diretto con la direzione sanitaria per comprendere ciò di cui realmente necessita l'ospedale di Cava de' Tirreni.



«Forse non è un caso - ha sottolineato Armando Accarino, promotore della raccolta - che questo traguardo sia stato raggiunto nel giorno che precede la Pasqua cristiana e al di là di ogni credo religioso, ci piace pensare che la resurrezione di un popolo passi anche dalla sua spiritualità e quella, a Cava de' Tirreni, non è mai mancata».