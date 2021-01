La Cavese ha ufficializzato il tesseramento di Andrea De Vito, 29enne terzino sinistro proveniente dall'Alma Juventus Fano. Cresciuto nel vivaio del Milan, con cui ha fatto anche il suo esordio in Serie A, il nuovo atleta biancoblu vanta un'importante esperienza in Serie B con le maglie di Cittadella, Avellino e Varese.

La sua carriera, dal 2015-16, è proseguita sempre in Serie C tra le fila di Acr Messina, Siracusa, Viterbese, Rieti e appunto Alma Juventus Fano. Per De Vito è arrivata subito la prima convocazione da parte di mister Campilongo, in vista del derby esterno in programma domani al Partenio-Lombardi di Avellino.

Tra i convocati mancano gli squalificati Matino e Matera, oltre agli infortunati Nunziante e De Rosa. Recuperati invece i centrocampisti Lulli e Cuccurullo, che restituiscono al tecnico biancoblu un più ampio ventaglio di scelte, anche in ordine al sistema di gioco da adottare. Prima convocazione anche per gli altri nuovi acquisti Gatto e Calderini.

Qui di seguito l'elenco diramato da mister Campilongo per la sfida di domani.

PORTIERI: 1 Bisogno, 22 Paduano, 38 Russo

DIFENSORI: 3 Ricchi, 13 Marzupio, 26 De Vito, 27 De Franco, 36 Semeraro, 39 Granata

CENTROCAMPISTI: 5 Lulli, 8 Favasuli, 15 Cuccurullo, 34 Pompetti

ATTACCANTI: 9 De Paoli, 17 Gatto, 18 Montaperto, 19 Oviszach, 20 Germinale, 31 Calderini, 35 Senesi, 37 Vivacqua, 40 Bubas

