Cavese domani col Catanzaro: Campilongo ha venti disponibili

Scoppa e Gerardi squalificati, oltre a una lunga lista di atleti indisponibili per infortunio. Queste le premesse in casa Cavese in vista del recupero di domani con il Catanzaro. Fischio d'inizio alle 14 per il match in programma al Simonetta Lamberti, che sarà preceduto da un minuto di raccoglimento in memoria di Antonio Vanacore: l'allenatore in seconda degli aquilotti aveva indossato anche la casacca dei giallorossi calabresi da calciatore. In più, i biancoblu scenderanno in campo indossando una t-shirt in memoria del compianto vice allenatore, scomparso la scorsa settimana.

Campilongo ha convocato tutti i venti atleti disponibili, tra i quali tre portieri. Ci sarà ovviamente turnover rispetto alla partita di Caserta, con Calderini che potrebbe trovare una maglia da titolare al fianco di Bubas, in luogo dello squalificato Gerardi. Il rientro di Matera da squalifica compenserà l'assenza "disciplinare" di Scoppa.

In difesa De Franco riprenderà il suo posto accanto a Matino, con possibilità per Campilongo di riproporre la difesa a tre, provvisoriamente accantonata nella sfida con la Casertana. Qui di seguito l'elenco completo dei convocati.

Portieri: D’Andrea, Kucich, Paduano

Difensore: De Franco, Gega, Matino, Natalucci, Nunziante, Ricchi, Semeraro, Senese

Centrocampisti: Cuccurullo, Favasuli, Matera

Attaccanti: Bubas, Calderini, De Rosa, Gatto, Montaperto, Senesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA