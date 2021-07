Cavese, ecco bomber Allegretti: c'è anche un terzino dal Napoli

Si concretizza dopo un po' di tentativi a vuoto la corte della Cavese per Diego Allegretti. L'attaccante classe 1992 approda ufficialmente alla corte di Pino Ferazzoli dopo aver vinto il campionato di Serie D con la maglia del Gozzano (la società ha poi rinunciato all'iscrizione in Serie C, ndc).

Ottimo il biglietto da visita del nuovo puntero aquilotto, che nelle ultime esperienze in Serie D è sempre andato in doppia cifra: 25 gol a Gozzano, 19 e 15 alla Vibonese nelle annate 2015-16 e 2017-18. Brevilineo, rapido e tecnicamente molto valido, Allegretti sarà chiamato a guidare l'attacco di una Cavese che ufficializzerà a breve altri importanti colpi.

A partire da un talentuoso centrocampista che nella scorsa stagione ha lavorato con mister Ferazzoli alla Gelbison. Si tratta di Giuseppe Maiorano, classe 1996, sbocciato nel vivaio dell'Inter dove si era messo in evidenza come trequartista. A Vallo della Lucania si è invece destreggiato alla grande nel ruolo di mediano davanti alla difesa, di fatto agendo da autentico playmaker.

In attesa di rendere ufficiale la firma di Maiorano, la Cavese si è intanto assicurata un terzino proveniente dal settore giovanile del Napoli. Si tratta di Vincenzo Potenza, classe 2002, esterno destro difensivo che può agire all'occorrenza anche sulla corsia mancina. Il curriculum conta 57 presenze tra Under 17 e Primavera del Napoli, con 6 presenze anche nella Youth League.