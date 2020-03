Se non sarà piena emergenza poco ci manca. La Cavese dovrà affrontare importanti problemi di organico per il posticipo casalingo contro il Potenza, in programma lunedì alle 17.30 al Romeo Menti di Castellammare di Stabia.



In attesa di buone nuove dall'infermeria, infatti, mister Campilongo dovrà fare i conti anche con tre squalifiche: il Giudice Sportivo di Serie C ha infatti fermato per un turno ciascuno, per cumulo di ammonizioni, i vari Bulevardi, Matera e Cesaretti.



Problemi su problemi dunque per il tecnico napoletano, che da diverse partite è costretto a rinunciare ad almeno 7 calciatori per volta in occasione delle gare di campionato. I problemi stavolta riguarderanno la linea di centrocampo, dove ci saranno praticamente uomini contati da schierare contro i rossoblu lucani. © RIPRODUZIONE RISERVATA