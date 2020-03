Giornata di convocazioni e solito bollettino di guerra per la Cavese, che si appresta ad affrontare domani pomeriggio il Potenza. Mister Campilongo ha dovuto integrare il gruppo con un po' di atleti provenienti dalla Berretti, complice l'emergenza che riguarda soprattutto la linea di centrocampo. Due soli atleti di ruolo in mediana per i biancoblu a causa di squalifiche e infortuni.



Sul piano disciplinare, out Bulevardi, Matera e Cesaretti. L'ultimo ad aggiungersi alla lista di infortunati è stato invece Polito, uscito malconcio dalla partita esterna con la Casertana. In bacino di carenaggio ci sono anche i lungodegenti Kucich, Rocchi, Addessi, Lulli, Badan e Nunziante.



Le buone nuove riguardano i recuperi del centrale difensivo Matino e dell'attaccante Germinale, entrambi in lista convocati per la gara in programma domani alle 17.30 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Qui di seguito l'elenco completo.



Portieri: 12 Bisogno, 36 D’Andrea, 37 Abibi

Difensori: 13 Marzupio, 24 Marzorati, 25 Spaltro, 26 Matino, 27 Romano, 38 Ricchi

Centrocampisti: 4 Castagna, 8 Favasuli, 11 Sainz-Maza, 17 Mirante, 35 De Luca

Attaccanti: 7 Di Roberto, 9 Cernaz, 10 De Rosa, 16 Montaperto, 18 Germinale, 30 Russotto

