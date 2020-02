Marcia di avvicinamento al derby con l'Avellino. La Cavese prosegue negli allenamenti con un dubbio che riguarda il vicecapitano Favasuli. Il centrocampista non è ancora al top della condizione e potrebbe saltare il match con i biancoverdi.



Un'assenza che si unisce a quelle certe degli infortunati Kucich, Addessi e Rocchi e degli squalificati Marzorati e Russotto. Problemi dunque per Campilongo anche nella zona centrale della retroguardia. Accanto a Matino potrebbe giocare il classe 2000 Marzupio.



Intanto, è partita la prevendita per la partita del Partenio-Lombardi, in programma domenica alle 17.30. Sono 400 i biglietti a disposizione dei supporters della Cavese, disponibili al costo di 10 euro (esclusi costi di prevendita) presso la Cartoleria Tirrena in corso Mazzini a Cava de' Tirreni o online sul sito www.vivaticket.it.



Infine, in merito alla gara interna con il Bari in programma domenica 23 febbraio, il fischio d'inizio è fissato per le 15. La partita è stata inserita tra quelle connotate da profili di rischio, ma al momento non sono previste restrizioni per i sostenitori pugliesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA