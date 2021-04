Cavese, a Francavilla per l'orgoglio: Campilongo recupera tre calciatori

L'ennesima sconfitta casalinga da smaltire, un feeling ormai inesistente con la tifoseria, ma l'obbligo di crederci fino a quando l'aritmetica non emetterà la sua condanna definitiva. La Cavese renderà visita domani a una Virtus Francavilla a cui mancano pochi punti per centrare la salvezza diretta, senza passare per i playout.

Dunque, un avversario tutt'altro che appagato, contro cui non basterà certo la Cavese vista in campo nelle ultime gare. Covid e recuperi in serie restano attenuanti di cui tener conto, ma è troppo poco per giustificare le prestazioni della formazione di mister Campilongo.

Domani saranno di nuovo a disposizione Matino, De Vito e Pompetti, col primo sicuro di ritrovare una maglia da titolare accanto a De Franco, compensando l'assenza per squalifica di Marzupio. Assenza dell'ultim'ora quella di Montaperto, fuori dalla lista dei convocati. Per la sfida con la Virtus, Campilongo potrebbe modificare l'undici di partenza rispetto alla partita con il Potenza, concedendo magari una nuova chance dal 1' a Senesi in prima linea, accantoa Bubas e Gerardi. Qui di seguito la lista completa dei disponibili:

PORTIERI: Kucich, Paduano, Russo

DIFENSORI: De Franco, De Vito, Gega, Lancini, Matino, Natalucci, Nunziante, Ricchi, Semeraro, Senese

CENTROCAMPISTI: Cuccurullo, Favasuli, Lulli, Matera, Pompetti, Scoppa

ATTACCANTI: Bubas, De Rosa, Gatto, Gerardi, Senesi