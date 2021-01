Quattro assenti in casa Cavese, in vista dell'importantissimo scontro diretto con il Bisceglie. Ai già noti De Vito, Nunziante e Germinale, si è infatti aggiunto anche Cuccurullo nella lista degli infortunati. Il giovane centrocampista di proprietà del Benevento resterà dunque fuori dalla contesta in programma domani pomeriggio al Lamberti, inducendo mister Campilongo a lanciare da subito nella mischia il neo-acquisto Natalucci.

L'esterno italo-dominicano non sembra comunque essere l'unico dei nuovi acquisti a fare subito l'esordio dal 1'. Ci sono infatti buone possibilità che anche il difensore Lancini e il centravanti Gerardi rientrino nell'undici di partenza voluto da mister Campilongo. Si va verso la conferma del 3-4-3 visto in trasferta a Vibo.

Qui di seguito l'elenco completo dei convocati biancoblu per la gara di domani.

PORTIERI: 22 Paduano, 38 Russo, 41 Kucich

DIFENSORI: 2, Matino, 3 Ricchi, 13 Marzupio, 27 De Franco, 36 Semeraro, 42 Gega, 43 Lancini, 44 Natalucci

CENTROCAMPISTI: 4 Scoppa, 5 Lulli, 7, De Marco, 8 Favasuli, 21 Matera, 34 Pompetti

ATTACCANTI: 10 De Rosa, 17 Gatto, 18 Montaperto, 31 Calderini, 35 Senesi, 40 Bubas, 45 Gerardi



