Al Desiderio di Pregiato c'è una Cavese che lavora quasi al completo in vista della difficile trasferta di Catanzaro. Out tre soli calciatori, alle prese con il problema Covid. Vincenzo Maiuri ha predisposto un lavoro atletico e tattico per preparare la trasferta calabrese.

A Catanzaro ci sarà poco da fare calcoli, vista la disastrosa situazione di classifica dei biancoblu. Ne è pienamente consapevole l'allenatore, che in sede di presentazione ha sottolineato l'importanza del lavoro di “fiducia” da fare sulla squadra, prima che dedicarsi alla tattica e alla tecnica.

Intanto la società ha ufficializzato lo staff che collaborerà con Vincenzo Maiuri. Felice Scotto sarà il vice, Nicola Agosti il preparatore atletico e Pasquale Visconti l'allenatore dei portieri, con Gerardo Grottola a completare il gruppo in qualità di collaboratore tecnico.

