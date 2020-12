Gruppo al completo per la Cavese alla ripresa degli allenamenti dopo il ko con la Casertana. Questo pomeriggio, per la seduta al Desiderio di Pregiato, sono tornati a disposizione tutti i calciatori rimasti fuori dalle convocazioni domenica scorsa. Con l'unica eccezione di Oviszach che si allenerà regolarmente da domani.

Sarà un'altra settimana dura dal punto di vista psicologico. La grandinata di critiche piovute dopo il settimo ko casalingo ha pesato non poco sull'umore del gruppo. Ulteriormente “provato” dalle dimissioni del direttore generale Peppino Pavone, colui che ha in pratica costruito l'intero organico biancoblu per questo torneo.

L'addio del diggì, che ha fatto seguito alle dimissioni di Giacomo Modica e all'esonero del direttore sportivo Mario Aiello, in pratica ha sancito una sonora bocciatura del progetto tecnico ridisegnato - per l'ennesima volta - dalla società la scorsa estate. Una bocciatura che riguarda giocoforza anche un parco calciatori che ad oggi, guardando i numeri e la classifica, s'è dimostrato nettamente inadeguato alla categoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA