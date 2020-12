Tornano disponibili diversi atleti in casa Cavese, in vista della gara interna di domani con la Virtus Francavilla. Il tecnico Maiuri ritrova il portiere Russo, il jolly Nunziante e il centrocampista Lulli. Quest'ultimo ritrova la convocazione dopo il recente reintegro in rosa, seguito alla lunga pausa forzata.

Tra gli indisponibili, oltre allo squalificato Cuccurullo ci sarà anche Migliorini, che fa compagnia ai box ai vari Oviszach, Forte e Zedadka. Facile ipotizzare qualche cambio in formazione, a partire da Russo che potrebbe ritrovare una maglia da titolare tra i pali. In mediana, Pompetti potrebbe lasciare il ruolo di centrale a Favasuli, completando con Esposito la coppia di intermedi.

Alla vigilia dell'incontro, mister Maiuri sottolinea l'aspetto principale in casa Cavese, relativo al tabù delle gare interne. «Dobbiamo continuare a mostrare i progressi visti anche nel secondo tempo contro il Catania e sono sicuro che presto cambieremo anche il trend negativo in casa. Ho tuttavia detto ai ragazzi che per me non esistono partite casalinghe o in trasferta perché in campo si gioca in 11 contro 11 e il pallone è lo stesso ovunque si giochi. Per vincere c'è bisogno di voglia e concentrazione, ma soprattutto bisognerà capitalizzare al massimo il nostro gioco per migliorare la nostra classifica».

