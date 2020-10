Cavese in versione incerottata anche al Viviani di Potenza. La lista dei convocati di mister Modica evidenzia ancora assenze, tra infortuni e calciatori costretti ai box dal Covid. L'elenco degli assenti comprende ancora i vari Bisogno, Tazza, Matino, Forte e Favasuli.

Di contro, però, il trainer biancoblu avrà a disposizione di nuovo Onisa e Montaperto, che avevano saltato la trasferta vittoriosa di Bisceglie. E proprio in merito al primo successo stagionale, l'attaccante Yuri Senesi punta tutto sulla continuità: «Se vogliamo dare valore questa vittoria, dobbiamo dare seguito alla prestazione fornita in campo. Non possiamo certo rilassarci e confermando quanto fatto di buono a Bisceglie, di sicuro le cose positive verranno di conseguenza».

Prossimo step a Potenza, avversario da sempre ostico per gli aquilotti. La classifica parla però di scontro diretto in zona salvezza. Valutazioni che per Senesi vanno considerate fino a un certo punto. L'attenzione dell'esterno offensivo va al manto sintetico del Viviani, «un fondo di gioco che potrebbe aiutare tantissimo le idee di mister Modica. Non nego che in casa facciamo un po' di fatica per le condizioni del campo, ma è una cosa risaputa. Un fondo più regolare potrebbe quindi favorire il nostro gioco».

Qui di seguito l'elenco completo dei convocati biancoblu per la partita di Potenza, in programma domani alle 17.30.

PORTIERI: 12 D’Andrea, 22 Paduano, 33 Vivace

DIFENSORI: 3 Ricchi, 13 Marzupio, 26 Cannistrà, 27 De Franco, 28 Nunziante, 36 Semeraro

CENTROCAMPISTI: 4 Migliorini, 11 Onisa, 15 Cuccurullo, 16 De Luca, 29 Zedadka, 31 Esposito, 34 Pompetti

ATTACCANTI: 7 Russotto, 9 De Paoli, 10 De Rosa, 18 Montaperto, 19 Oviszach, 35 Senesi, 37 Vivacqua.

