Sette calciatori assenti, il portiere titolare a mezzo servizio e l'esperto centrale difensivo al rientro dopo un lungo stop. Questo il riassunto della vigilia dell'impegno domenicale per la Cavese. Gli aquilotti attendono il Monopoli di Peppe Fella: l'attaccante, grande ex di turno, sarà probabilmente motivato da una sorta di senso di rivalsa, per essere stato letteralmente scaricato dalla società la scorsa estate, dopo due annate straordinarie in termini di prestazioni e gol.



La Cavese però dovrà guardare in casa propria, soprattutto in virtù delle numerose assenze. La lista convocati manca infatti dei vari infortunati Lulli, Marzupio, Goh, El Ouazni, Stranges e Sandomenico, oltre che dello squalificato Matino. A questa lista, va aggiunto il portiere Bisogno, che si è allenato solo in rifinitura dopo il problema alla spalla accusato nei giorni scorsi. La buona nuova riguarda Marzorati, al ritorno tra i disponibili dopo un lungo stop.



Qui di seguito la lista dei convocati di mister Campilongo.

Portieri: 1 Kucich, 12 Bisogno, 31 Nunziata

Difensori: 2 Polito, 3 D’Ignazio, 20 Rocchi, 23 Galfano, 24 Marzorati, 25 Spaltro, 28 Nunziante

Centrocampisti: 4 Castagna, 8 Favasuli, 11 Sainz-Maza, 21 Matera, 27 Guadagno, 33 Bulevardi, 35 De Luca

Attaccanti: 7 Di Roberto, 10 De Rosa, 14 Addessi, 18 Germinale, 30 Russotto © RIPRODUZIONE RISERVATA