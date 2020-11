Spifferi di buone notizie in casa Cavese, a pochi giorni dal match interno contro la temibile Ternana. L'infermeria sembra destinata presto a svuotarsi, con il ritorno nei ranghi di alcuni calciatori costretti ai box perché risultati Covid positivi nelle scorse settimane.

Gli ultimi tamponi avrebbero dato esito negativo e ora si attende il placet medico - secondo le linee guida previste dal protocollo Figc - per poter accogliere di nuovo in gruppo i guariti. Già rientrato invece nei ranghi il portiere Bisogno, che non figurava nell'elenco dei positivi, ma che aveva saltato gli ultimi impegni per problemi di salute non legati assolutamente al Covid-19.

Il programma di allenamento canonico subirà un'ovvia variazione, con rifinitura fissata venerdì in vista della gara con la Ternana, in programma sabato alle 15 al Simonetta Lamberti.

