Un velo di commozione e una dedica doverosa per il primo gol stagionale con la maglia della Cavese. Claudio De Rosa rivolge un pensiero «al piccolo aquilotto Luigi, figlio di un amico fraterno che è venuto a mancare troppo presto». Durante l’esultanza ha mostrato la t-shirt che già tempo indossa sotto la maglia da gara. E al braccio, per la prima volta, De Rosa ha indossato la fascia di capitano che la famiglia del piccolo Luigi gli ha regalato di recente.

È il primo pensiero del capitano biancoblu in sala stampa a Bisceglie. De Rosa sottolinea che «in campo, più che le condizioni fisiche, hanno fatto la differenza la testa e il cuore. Abbiamo giocato una buona partita, dando una risposta a tutto l’ambiente. Sapevamo che l’unico nostro problema finora era stato solo il risultato. Questa vittoria quindi ci aiuterà a fare meglio nel prosieguo del campionato».

Soddisfatto anche il tecnico Giacomo Modica per il successo di Bisceglie: «Sono contento per i ragazzi, per l’impegno, per la prestazione e per lo spirito di gruppo mostrato. Ma credo che questo risultato sia solo un inizio. Resto convinto che questa squadra può ancora regalare tante gioie, viste le precedenti prestazioni. Non ci siamo depressi quando abbiamo perso, non ci esaltiamo certo dopo questa vittoria».

