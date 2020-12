Primo punto casalingo per la Cavese nella stagione 2020-21. All'ottavo turno interno, gli aquilotti cancellano lo zero alla voce punti conquistati, impattando a reti bianche contro la Virtus Francavilla. Evidenti gli ulteriori progressi sul piano delle motivazioni e del gioco rispetto alla gara col Catania. Tuttavia, ancora una volta, è emerso ancora una volta il più grande difetto di questa squadra in questa stagione: la mancanza di cinismo e concretezza sotto porta.

Out lo squalificato Cuccurullo e il playmaker Migliorini, Maiuri sistema Matera da intermedio, ritrovando anche Russo tra i pali. L'approccio è buono per gli aquilotti, con pressing alto e tanta intensità. Dopo un paio di timide sortite, al 18' Tazza scheggia la traversa con un velenoso tiro-cross. Dopo una sponda di Vazquez non sfruttata dagli ospiti, Russotto divora una ghiotta chance a tu per tu con Crispino.

A cavallo tra fine primo tempo e inizio ripresa è Russo il protagonista. Si oppone bene sul diagonale di Vazquez prima dell'intervallo, poi ancora due ottimi riflessi su due opportunità confezionate da Puntoriere nelle prime battute del secondo tempo.

Il dirimpettaio Crispino non è da meno sul tiro-cross di Russotto e sul conseguente rasoterra dal limite di Matera. Così come ancora Russo si fa trovare pronto quando Puntoriere ci prova direttamente da calcio d'angolo. Alla lunga però i ritmi e una nuova fiammata arriva solo in pieno recupero, quando Crispino si tuffa ad anticipare Vivacqua su sponda di De Rosa.

Pari tutto sommato giusto nel conteggio delle occasioni, ma per la Cavese resta ancora una volta il rammarico di non aver trovato uno vero stoccatore tra tutti gli atleti alternatisi in prima linea nelle due gestioni tecniche di Modica e Maiuri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA