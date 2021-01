«Cerchiamo calciatori che possano fare la differenza. Stiamo offrendo contratti pluriennali ed è chiaro che in tal senso non possiamo puntare su “mezzi giocatori”». Non avrebbe potuto essere più chiaro Francesco Lamazza, direttore sportivo della Cavese, sul caldissimo tema calciomercato in casa biancoblu.

Nel corso di un'intervista televisiva, il dirigente degli aquilotti ha sottolineato che qualche “ritardo” nel completamento della rosa affidata a mister Campilongo deriva proprio dalla valutazione dei profili migliori da poter contattare. E per bilanciare una situazione di classifica difficile, tocca a patron Santoriello mettere sul piatto offerte importanti. Come possono essere appunto accordi pluriennali.

L'esigenza principale riguarda al momento la difesa. Mancano un centrale e un terzino destro che possa adattarsi bene da esterno alto, in virtù della possibilità di proseguire con una retroguardia a tre. Potrebbero arrivare altri due attaccanti, ma è chiaro che l'organico in quel reparto andrebbe assolutamente sfoltito.

A oggi sono infatti ben dieci gli elementi offensivi: Germinale, De Paoli, Bubas, Gatto, Calderini, Senesi, De Rosa, Oviszach, Montaperto, Vivacqua e Forte. Con gli ultimi quattro probabilmente destinati a cambiare aria, ma pure con un bel po' di richieste per l'esperto Germinale.

Ci sarebbe stato anche un abboccamento per Lulli, ma a quanto pare la società e mister Campilongo hanno posto il veto alla sua cessione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA