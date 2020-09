La Cavese ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Vincenzo Polito. Il terzino classe 1999 era vincolato al club fino alla fine dell'attuale stagione. Tuttavia, non rientrava più nei piani tecnici della società.



Mister Giacomo Modica lo aveva infatti escluso dalle convocazioni per la gara d'esordio con la Vibonese. Tra gli altri non convocati c'era anche l'attaccante Christian Cesaretti, anch'egli verosimilmente in lista di sbarco.



Intanto la Lega di Serie C ha comunicato una variazione di orario per la prossima partita casalinga degli aquilotti. La sfida Cavese-Bari del 7 ottobre prossimo, inizialmente in programma alle 20.45, è stata anticipata alle 18.30.