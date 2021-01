Tempi di recupero da valutare per Andrea De Vito. Il terzino della Cavese, reduce dall'infortunio subito all'esordio in maglia biancoblu, è stato sottoposto oggi a esami strumentali per valutare l'entità del problema al ginocchio rimediato al Partenio Lombardi.

Il bollettino medico parla di infrazione al menisco laterale e di edema tra i due legamenti crociati del ginocchio sinistro. Il calciatore dovrà sottoporsi a ulteriori controlli per definire il periodo di stop.

Alla ripresa odierna degli allenamenti, oltre al mancino mancavano anche De Rosa e Nunziante: il capitano è alle prese con una frattura del quinto metatarso del piede destro; il più giovane compagno di squadra deve invece smaltire una distorsione alla caviglia destra.

Da questa settimana, la formazione di mister Campilongo sposterà al mattino le sedute di allenamento, tenendo conto della ripresa per le squadre del settore giovanili biancoblu. Non cambia il quartier generale, fissato al campo Desiderio di Pregiato.

