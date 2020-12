Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Vincenzo Maiuri mostra un pizzico di delusione per il pari interno della sua Cavese con la Virtus Francavilla. Tuttavia, il tecnico tiene a sottolineare quanto di positivo emerso nel match del Lamberti, elogiando in particolar modo l'approccio dei suoi alla gara.

«Nel primo tempo abbiamo messo la giusta intensità, costruendo anche qualche opportunità per passare in vantaggio. Nella ripresa, più passava il tempo e più siamo diventati nervosi. Così ci siamo allungati, pur senza concedere nulla alla Virtus Francavilla. Il calo non è dovuto a una cattiva condizione atletica, ma semplicemente al fatto che nel primo tempo abbiamo tenuto un’altissima intensità», con l'esigenza dunque di rifiatare.

Ancora una volta il tecnico ribadisce che «non c'è differenza tra partite casalinghe e trasferte, perché nella situazione di classifica che abbiamo i punti dobbiamo farli ovunque. Non possiamo certo permetterci di perdere ulteriore terreno da chi ci precede. Abbiamo messo in campo tutta la nostra voglia di vincere, abbiamo avuto un atteggiamento volitivo non solo nel primo tempo. Ma non dimentichiamoci che di fronte avevamo una squadra molto collaudata, che lavora da tre anni con lo stesso allenatore cambiando pochi calciatori rispetto al passato».

Positiva la valutazione sulla prestazione di Matera e soprattutto di Lulli, il primo in campo da titolare e il secondo al rientro dopo il lungo periodo di stop forzato. «Da Matera non mi aspettavo potesse resistere così a lungo in campo e mi aspettavo di doverlo sostituire prima. Ma ha corso tanto e ha corso bene durante la partita, è stato sempre sul pezzo. Per quanto riguarda Lulli, ha fatto quello che ha potuto considerando il lungo periodo fuori rosa ma anche il lockdown della scorsa stagione. Questo è un fattore che non credo vada dimenticato».

