Cavese, Maiuri punta sull'orgoglio: con la Ternana quattro indisponibili

«Ho trovato un gruppo che ha dimostrato voglia di fare qualcosa di importante. Domani affronteremo una Ternana felice per l'obiettivo raggiunto. Noi invece siamo molto incazzati. E voglio vedere in campo grande orgoglio nei miei giocatori».

Non usa mezzi termini Vincenzo Maiuri, richiamato nei giorni scorsi alla guida della Cavese. Nella conferenza stampa anticipa il recupero di domani contro le fere, il tecnico ha elogiato gli umbri, ma ha sottolineato che non si aspetta concessioni o regali: «Noi vogliamo andare a giocarci le partite onestamente, al limite delle nostre capacità. Ma sono sicuro che domani la squadra farà una partita gagliarda».

Maiuri puntualizza di non essere tornato «per salvare il contratto e voglio dimostrarlo alla piazza. Non sono tornato in tono dimesso perché, pur sapendo che è difficile e che non dipenderà solo dai nostri risultati, so anche che se c'è ancora un barlume di speranza, dobbiamo tutti giocarcelo alla morte».

Cinque gli assenti tra le fila biancoblu per il match di domani. A Calderini, De Vito e De Marco, si aggiungono tra gli indisponibili anche Natalucci e lo squalificato Gerardi. Qui di seguito la lista completa dei convocati.

PORTIERI: Kucich, Paduano, Russo

DIFENSORI: De Franco, Gega, Lancini, Matino, Marzupio, Nunziante, Ricchi, Semeraro, Senese

CENTROCAMPISTI: Cuccurullo, Favasuli, Lulli, Matera, Pompetti, Scoppa

ATTACCANTI: Bubas, De Rosa, Gatto, Montaperto, Senesi