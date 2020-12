«Vogliamo riportare il sorriso ai nostri tifosi, anche se al momento ci possono seguire solo dall’esterno». Vincenzo Maiuri prova a ritrovare la fiducia dei supporters biancoblu, alla vigilia della difficile trasferta di Teramo per la Cavese.

Il tecnico sottolinea «una crescita della squadra sul piano tattico e come compattezza di gruppo. Siamo consapevoli dei nostri pregi e sono convinto che dimostreremo che la nostra classifica finora è bugiarda. Andiamo a Teramo con la stessa idea, quella di lottare fino alla morte per salvare la Cavese e anche per le nostre ambizioni. E qualcosa di importante da fare per noi è proprio riportare la squadra fuori dalla attuale situazione di classifica».

Progressi sul gioco, ma ancora tanto da rivedere sul piano realizzativo. Sono infatti solo 2 le reti segnate nelle ultime 6 gare, a fronte comunque di un buon numero di opportunità create davanti alla porta avversaria. «Stiamo sicuramente subendo di meno - aggiunge il trainer milanese - e forse al momento siamo di fronte alla classica “coperta corta”. Non facciamo gol ma arriviamo comunque davanti alla porta e quindi non credo sia il caso di gettare la croce addosso agli attaccanti. Nell’atteggiamento in campo i calciatori sono impeccabili e la sterilità realizzativa è solo momentanea, vedrete».

Sul Teramo mister Maiuri non si sbilancia: «Sta disputando un buon campionato, ma abbiamo l’obbligo di non guardare in faccia a nessuno, dalla prima all’ultima avversaria. Il Teramo adotta il 4-2-3-1, è una squadra molto tecnica che ha un buon concetto di gioco, ma a noi deve interessarci fino a un certo punto. Dobbiamo dimostrare in campo che l’ampio divario in classifica tra noi e loro è una grande bugia».

Intanto, per la trasferta in Abruzzo la Cavese non potrà contare sull'attaccante Senesi, fermo ai box insieme ai vari Migliorini, Zedadka e Forte. Si rivedono invece Cuccurullo, che ha scontato la squalifica e Oviszach reduce da un lungo periodo di stop.

