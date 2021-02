«La Viterbese è reduce da due importanti vittorie consecutive contro Turris e Bari. Gioca un buon calcio ed è bene organizzata. Bisognerà correre più di loro per evitare di incappare in passi falsi».

Alla vigilia della trasferta nella Tuscia, Sasà Campilongo mette in guardia la sua Cavese rispetto all'ottimo stato di forma degli avversari. Il tecnico biancoblu non potrà disporre del difensore centrale Marzupio, ma non modificherà l'assetto tattico visto in partenza nelle ultime uscite di campionato.

«Partiremo con il 3-4-3 per dare una continuità e un'identità alla squadra, poi è chiaro che l'andamento della partita potrebbe determinare qualche cambiamento». Dovrebbe esserci conferma in blocco per l'undici schierato inizialmente contro la Paganese. Lancini, Natalucci e Bubas si sono allenati regolarmente in settimana, dopo aver accusato un po' di stanchezza nel “fangoso” derby giocato con i liguorini.

Qui di seguito l'elenco completo dei convocati per l'incontro in programma domani pomeriggio, con fischio d'inizio alle 15.

PORTIERI: 22 Paduano, 38 Russo, 41 Kucich

DIFENSORI: 2, Matino, 3 Ricchi, 16 Senese, 27 De Franco, 28 Nunziante, 36 Semeraro, 43 Lancini, 44 Natalucci

CENTROCAMPISTI: 4 Scoppa, 5 Lulli, 7, De Marco, 8 Favasuli, 15 Cuccurullo, 21 Matera, 34 Pompetti

ATTACCANTI: 10 De Rosa, 17 Gatto, 18 Montaperto, 31 Calderini, 35 Senesi, 40 Bubas, 45 Gerardi



