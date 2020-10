Una notizia buona e due cattive in casa Cavese, in vista della gara casalinga contro la Viterbese dell'ex tecnico biancoblu Maurizi. Modica ha ritrovato in gruppo il playmaker Migliorini, che ha smaltito il risentimento muscolare poco prima della gara con il Bari.

Per un rientro, tuttavia, ci sono due stop sempre in linea mediana. Il centrale Onisa si è sottoposto a specifiche terapie per curare una elongazione al retto femorale della gamba sinistra accusata durante la seduta di allenamento di venerdì scorso.

Abbastanza significativo anche l'infortunio all'intermedio Esposito. Uscito malconcio a fine primo tempo della gara con la Paganese, al numero 31 biancoblu è stata diagnosticata una distrazione al legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro. Per l'infortunio non è ancora possibile stabilire con certezza gli effettivi tempi di recupero.

Nel pomeriggio, intanto, è stata comunicata la designazione per la gara in programma domenica 18 ottobre alle 15 allo stadio Simonetta Lamberti. L'arbitro sarà il signor Daniele Rutella di Enna, coadiuvato da Gianluca D'Elia e Andrea Niedda della sezione di Ozieri, quarto uomo Cosimo Delli Carpini di Isernia.

