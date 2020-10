Giacomo Modica prova a tirare fuori qualche aspetto positivo dalla gara persa in trasferta con la Juve Stabia. Il tecnico non boccia assolutamente i suoi, convinto che «l'espulsione di Zedadka ha di fatto cambiato le sorti della gara. Ma anche in inferiorità siamo stati ordinati e la squadra mi è piaciuta, perché in campo ha dato tutto».

L'allenatore biancoblu sottolinea il periodo negativo, «ma è chiaro che dobbiamo rivedere pure gli atteggiamenti in campo, visto che questa è già la terza partita in cui restiamo in 10 uomini. In generale - ha aggiunto Modica - sono alla ricerca di una squadra che abbia una sua identità, visto che finora stiamo viaggiando a fasi alterne. Con la Juve Stabia abbiamo dato un segnale di maturità e mi dispiace che nonostante serietà, impegno e voglia, non riusciamo a raccogliere punti».

Intanto scatterà domani la prima prevendita stagionale dopo il periodo di chiusura stadi per prevenire la diffusione del Covid. Saranno circa 500 i biglietti disponibili, dei quali quasi la metà saranno riservati agli sponsor che hanno sostenuto il club in questa stagione, così come già avvenuto per la gara con la Viterbese.

I prezzi: Tribuna centrale 50 euro, Tribuna laterale coperta 20 euro, Tribuna scoperta 15 euro, Distinti 10 euro. Vendita riservata ai soli residenti in provincia di Salerno. I biglietti saranno acquistabili esclusivamente in prevendita nei punti autorizzati dalla società; nel giorno della gara, infatti, resteranno chiusi i botteghini del Simonetta Lamberti.

