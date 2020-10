La prova opaca contro la Viterbese, la squalifica di Russotto e il ritorno di Esposito tra i disponibili indurrà mister Modica a variare qualcosa nella formazione di partenza della Cavese, attesa domani dal derby in trasferta con la Juve Stabia.

Le modifiche dovrebbero riguardare in particolar modo la prima linea, con Nunziante e Vivacqua che si candidano a una maglia da titolare, con De Paoli a completare il tridente. Esposito potrebbe poi ritrovare posto in mediana dopo il problema al ginocchio che lo aveva tenuto fuori dalla contesa con la Viterbese.

Null'altro dovrebbe cambiare in una Cavese chiamata a riscattare la prestazione contro la formazione dell'ex Maurizi, che ha rappresentato un vistoso passo indietro rispetto alle prove di carattere offerte contro Bari e Paganese. Qui di seguito l'elenco dei convocati per la gara in programma domani al Romeo Menti.

PORTIERI: 1 Bisogno, 12 D’Andrea, 22 Paduano

DIFENSORI: 2 Matino, 3 Ricchi, 13 Marzupio, 17 Tazza, 26 Cannistrà, 27 De Franco, 28 Nunziante, 36 Semeraro

CENTROCAMPISTI: 4 Migliorini, 8 Favasuli, 15 Cuccurullo, 16 De Luca, 29 Zedadka, 31 Esposito, 34 Pompetti

ATTACCANTI: 9 De Paoli, 10 De Rosa, 18 Montaperto, 19 Oviszach, 24 Forte, 35 Senesi, 37 Vivacqua.

