Arrivano finalmente notizie incoraggianti in casa Cavese, relativamente agli atleti contagiati nelle scorse settimane. I tamponi dell'ultima sessione sono risultati tutti negativi, restituendo a mister Modica la possibilità di lavorare col gruppo al completo dalla prossima settimana.

Al momento, infatti, il protocollo sanitario della Serie C non prevede un immediato rientro per gli atleti contagiati e risultati in seguito negativi ai tamponi. E infatti la lista dei convocati per l'anticipo di domani con la Ternana non prevede variazioni rispetto all'ultimo impegno ufficiale, ad eccezione del ritorno tra i disponibili del portiere Bisogno.

Quest'ultimo potrebbe tornare titolare dopo la prova non certo brillante del collega D'Andrea nella pirotecnica trasferta di Potenza.

E a proposito di portieri, la Cavese ha ufficializzato oggi il tesseramento di Stefano Russo, classe 1989, proveniente dalla Salernitana e con un'esperienza anche tra le fila della Nocerina. In rossonero, per l'estremo difensore le uniche 6 presenze in Serie B. Da protagonista, invece, la stagione 2016-17 in Serie C a difesa dei pali della Vibonese.

