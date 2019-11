Bruno El Ouazni costretto alla sosta ai box. La Cavese dovrà rinunciare all'attaccante ex Ercolanese e Juve Stabia, fermato da un problema muscolare nel corso della gara contro il Catanzaro. Gli esami strumentali hanno accertato una distrazione al retto femorale della coscia sinistra: da valutare i tempi esatti per il completo recupero. Il centravanti salterà la trasferta di Viterbo.



Oggi il patron Massimiliano Santoriello ha partecipato a un convegno sul tema “Stadio senza barriere”, tenuto a Palazzo di Città di Cava de' Tirreni, alla presenza di Francesco Ghirelli (presidente della Lega di Serie C), Germana Ansini (funzionaria dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive) e Giuseppe Fedele (vicecapo di Gabinetto della Questura di Salerno).



Si è discusso dell'opportunità di eliminare le reti di protezione dei settori Distinti e Curva dello stadio Simonetta Lamberti, a oggi interessato da un laborioso intervento di restyling che culminerà, nei prossimi mesi, con l'installazione di quattro nuovi piloni per l'impianto di illuminazione.



Questa mattina, intanto, la squadra ha partecipato ai funerali del compianto massaggiatore Ugo Russo. Domani prevista una sgambatura in famiglia con la formazione Berretti: fischio d'inizio alle 15 al Simonetta Lamberti. © RIPRODUZIONE RISERVATA