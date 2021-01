Rinforzo a centrocampo per la Cavese, che prosegue nella sua metamorfosi di mercato. La società ha ufficializzato l'ingaggio di Simone De Marco, centrale classe 1994 che è reduce da un periodo di inattività nella prima metà di questa stagione.

Numeri importanti, tuttavia, nella carriera dell'atleta che il 14 gennaio scorso ha compiuto 27 anni. Sbocciato nel vivaio della Roma e passato in seguito nelle giovanili della Juve Stabia, De Marco ha infatti sempre calcato campi professionistici.

Ha infatti superato quota 150 presenze - condite da 7 reti - con la casacca della Casertana tra Serie C2 e Serie C dal 2013 al 2019. Nella passata stagione, sempre in Serie C, ha difeso i colori dell'Avellino per un totale di 28 presenze. De Marco va a rimpinguare un reparto per il quale mister Campilongo ha già atleti in abbondanza.

E infatti la società resta concentrata sugli obiettivi per il reparto arretrato, tenendo conto che al momento manca un esterno destro di ruolo - qualora il tecnico voglia optare per la difesa a 4 - e un centrale che possano completare il reparto.

