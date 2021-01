Il lavoro di ristrutturazione dell'organico in casa Cavese procede a ritmo alto. Sasà Campilongo da oggi avrà a disposizione un nuovo centrocampista d'esperienza. Si tratta di Federico Matias Scoppa, mediano classe 1987 proveniente dal Vicenza.

Doppia nazionalità argentina e italiana per il nuovo interno biancoblu, giunto in Italia nell'estate del 2016 per indossare la casacca del Catania. Due importanti annate da titolare tra le fila del Monopoli, prima del passaggio al Vicenza con 22 presenze complessive tra Serie C (nella scorsa stagione) e Serie B (nella prima parte dell'annata in corso).

In attesa di novità per il reparto difensivo, la società sta lavorando a due piste per l'attacco. Una riguarda l'esperto Fabio Mazzeo, ex Salernitana e Nocerina e in uscita dal Livorno. L'altra è relativa a un possibile scambio con la Pergolettese: dal club cremasco arriverebbe il "panzer" Elia Bortoluz, classe 1993, con Germinale a percorrere il viaggio all'inverso.

