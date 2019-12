Smaltire in fretta le tossine della sconfitta subita a Francavilla, per approcciare al meglio al delicatissimo turno interno con la Ternana. Oggi la Cavese riprende gli allenamenti con una doppia seduta - mattina a Pregiato, pomeriggio al Lamberti - in vista della gara in programma sabato sera al Romeo Menti.



Gap di classifica a parte, gli aquilotti sanno bene di trovarsi di fronte una signora squadra, contro cui ritrovare la vena positiva messa in campo contro Viterbese e Monopoli. Quella con la Ternana, come si suol dire, è una partita che si carica da sé, ma è chiaro che servirà una grande prestazione per provare ad andare a punti, magari a bottino pieno.



Con Lulli rientrato in gruppo dopo due mesi, ma ancora non al top del ritmo partita, Campilongo dovrà verificare anche le condizioni degli altri atleti - Goh, Marzupio, Bulevardi, Galfano - rimasti in bacino di carenaggio in occasione della gara di Francavilla.



Così come dovrà verificare le condizioni psicologiche del portierino Bisogno, subissato di critiche dai tifosi per il gol subito. Critiche utili al ragazzo, sicuramente valido sul piano tecnico, per rafforzare ulteriormente il carattere in vista della seconda parte del torneo.



Intanto, nella serata di ieri, la Cavese 1919 è stata insignita dal Coni del premio "Un secolo di sport", per i 100 anni di attività sportiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA