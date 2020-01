L'Epifania porta via il clima di festività in casa Cavese, aprendo la settimana tipo di lavoro in vista di un big match. Sabato al Menti arriva la capolista Reggina e gli aquilotti tengono a iniziare nel migliore dei modi il 2020. Oggi la squadra si è ritrovata al Simonetta Lamberti per avviare il programma di lavoro: vista la caratura dell'avversario, non c'è certo bisogno di “caricare” ulteriormente la sfida.



Sarà una gara molto sentita anche per i tifosi, che intanto attendono novità in chiave mercato dalla società di patron Santoriello. Al momento è tutto in standby, eccezion fatta per le operazioni in uscita fatte già nelle passate settimane.



Fascia sinistra e reparto offensivo sembrano al momento i due settori del campo dove mister Campilongo ha chiesto un sacrificio alla società, così da poter affrontare con un organico più completo un girone di ritorno che si preannuncia infuocato per la corsa alla salvezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA