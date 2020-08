Un gioiello dal Torino Primavera approda alla Cavese. Il club metelliano si è assicurato le prestazioni di Mihael Onisa, classe 2000, ex capitano della formazione under 19 granata.



Giunto in Italia nel 2016, ha militato nelle giovanili della Virtus Entella, riuscendo ad attirare l'attenzione dei dirigenti del Toro proprio nella gara tra le due formazioni under 17. Nell'estate 2018 il prestito ai granata, che lo riscattano l'anno dopo. A maggio scorso la convocazione nella prima squadra del Torino, su espressa richiesta di mister Longo.



Ora la prima esperienza tra i “grandi”, con la possibilità di confermare tutto quanto di buono espresso nei campionati giovanili. Onisa approda alla Cavese con la formula del prestito secco, con scadenza giugno 2021. © RIPRODUZIONE RISERVATA