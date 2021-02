«Sarà un derby contro una squadra tosta, di categoria e abituata a lottare per l'obiettivo salvezza. Ma noi dobbiamo vincere». Sasà Campilongo è categorico alla vigilia della gara interna della sua Cavese contro la Paganese dei tanti ex.

Il tecnico di Fuorigrotta vuole una squadra «brava a non andare di fretta, che vada in campo con la giusta serenità ma anche con la consapevolezza di avere tutte le qualità per vincere la partita». E non ne fa un discorso di stanchezza rispetto alla partita infrasettimanale contro il Bari. «Forse pagheremo un po' di stanchezza per le energie mentali e fisiche spese nell'ultima gara, ma anche la Paganese ha giocato mercoledì e quindi non penso ci siano grandi differenze di condizione».

Campilongo dovrà rinunciare agli infortunati De Vito e Marzupio. Prima apparizione invece per il giovane difensore Senese, giunto in prestito dal Napoli. Qui di seguito la lista dei convocati biancoblu.

PORTIERI: 22 Paduano 38 Russo, 41 Kucich

DIFENSORI: 2, Matino, 3 Ricchi, 16 Senese, 27 De Franco, 28 Nunziante, 36 Semeraro, 42 Gega, 43 Lancini, 44 Natalucci

CENTROCAMPISTI: 4 Scoppa, 5 Lulli, 7, De Marco, 8 Favasuli, 15 Cuccurullo, 21 Matera, 34 Pompetti

ATTACCANTI: 10 De Rosa, 17 Gatto, 18 Montaperto, 31 Calderini, 35 Senesi, 40 Bubas, 45 Gerardi

