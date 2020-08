L'allenatore Giacomo Modica ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per il ritiro pre-campionato della Cavese. In gruppo nel quartier generale di Nusco, oltre ai tesserati di prima squadra e agli atleti aggregati dalle giovanili, ci saranno anche due calciatori in prova.



Il primo è Paolo Cannistrà, jolly difensivo classe 2000 reduce dall’esperienza nel campionato Primavera 2 con la maglia della Spal. Cresciuto nel vivaio degli estensi, il suo score personale nella scorsa stagione parla di 11 presenze e 3 reti.



La duttilità e caratteristica anche dell’altro calciatore in prova. Si tratta di Marco Cuccurullo, interno di centrocampo classe 2000 di proprietà del Benevento, che nella passata stagione ha indossato la casacca del Taranto. Il giovane centrale può adattarsi anche a giocare in retroguardia.



Qui di seguito l’elenco completo dei convocati di mister Modica.

Portieri: Luca Bisogno (’00), Samuel Caputo (’03), Alessandro D’Andrea (’00), Gennaro Paduano (’03)

Difensori: Paolo Cannistrà (’00), Giovanni Donzetti (’02), Claudio Angelo Galfano (’99), Lino Marzorati (’86), Manuel Marzupio (’00), Vincenzo Polito (’99), Niccolò Ricchi (’00)

Centrocampisti: Marco Cuccurullo (’00), Alessandro De Luca (’01), Gerardo Digilio (’03), Francesco Favasuli (’83), Luca Lulli (’91), Antonio Matera (’96), Christian Nunziante (’00)

Attaccanti: Simone Addessi (’95), Cristian Cesaretti (’87), Andrea De Paoli (’99), Claudio De Rosa (’81), Daniele Dibari (’01), Domenico Germinale (’87), Thomas Riviera (’01), Andrea Russotto (’88), Miguel Angel Sainz Maza (’93) © RIPRODUZIONE RISERVATA