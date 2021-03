Cavese, piove ancora sul bagnato: squalificati De Franco e Matera

Non bastava l'emergenza causata dal focolaio Covid nelle ultime settimane. Dopo le scelte forzate per la gara di Foggia, la Cavese dovrà fare i conti con ulteriori assenze per la partita di mercoledì con il Catanzaro. Al Simonetta Lamberti mancheranno infatti De Franco e Matera, appiedati per un turno dal Giudice Sportivo.

Difensore e centrocampista si aggiungono alla già lunga lista di assenti, che costringerà mister Campilongo a scelte di emergenza proprio in mediana e in terza linea. Il rientro di Matino da squalifica in pratica compensa il forfait di De Franco, ma resta comunque risicato il numero di calciatori disponibili per la retroguardia.

Lo stesso dicasi per il centrocampo, mentre in prima linea il trainer di Fuorigrotta potrebbe recuperare contemporaneamente Bubas e Calderini, atleti che si sono dimostrati decisivi nelle precedenti uscite di campionato.

