Serata di nuovi controlli per i tesserati della Cavese. La squadra si allena a ranghi ridotti in vista della trasferta di Potenza, in attesa di notizie positive relative ai calciatori risultati positivi ai tamponi dei giorni scorsi. Domani mattina saranno comunicati gli esiti, così da restituire al tecnico Modica un quadro più chiaro sugli atleti disponibili.

Rispetto alla gara di Bisceglie, gli aquilotti dovrebbero recuperare il portiere Bisogno, il centrocampista Onisa e l'attaccante Montaperto.

Intanto, è stato designato il quartetto di ufficiali di gara per Potenza-Cavese. Al Viviani dirigerà il signor Alessandro Di Graci della sezione di Como, coadiuvato da Marco Dentico e Marco Belsanti di Bari, con Andrea Ancora della sezione di Roma 1 come quarto uomo.

Infine, la Lega Pro ha ufficializzato l'anticipo del match Cavese-Ternana: contro i temibili rossoverdi umbri si giocherà sabato 7 novembre prossimo, con inizio alle ore 15.

